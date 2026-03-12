В воронежских Семилуках два человека пострадали в ДТП из-за небезопасного маневра

Утром 12 марта в Семилукском районе произошла авария с участием двух легковушек, в результате которой пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом рассказали в ГАИ по региону.
По предварительным данным Госавтоинспекции, около 07:50 у дома № 9 на улице Курской в городе Семилуки 37-летний местный житель за рулем «Рено Аркана» при выезде задним ходом с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра. Он создал помеху для движущегося в попутном направлении автомобиля «Шевроле Нива» под управлением 40-летнего водителя, который ехал со стороны автодороги «Обход города Воронеж» в сторону улицы Индустриальная.
В результате столкновения травмы получили водитель «Рено Аркана» и его 44-летний пассажир. Обоих доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.