ФСБ предотвратила теракт в Крыму против высокопоставленного военного

В Крыму удалось предотвратить теракт, который планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского военнослужащего, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
«В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании жителя Владимирской области, который по заданию Службы безопасности Украины готовил диверсионную атаку на авиационную технику Вооружённых сил РФ.
