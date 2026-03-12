Ричмонд
ФСБ предотвратила теракт в Крыму против высокопоставленного военного

ФСБ: в Крыму предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму удалось предотвратить теракт, который планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского военнослужащего, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании жителя Владимирской области, который по заданию Службы безопасности Украины готовил диверсионную атаку на авиационную технику Вооружённых сил РФ.

