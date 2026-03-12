Полиция Приморья выдворяет иностранцев после освобождения из колоний

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время в колониях Приморья содержится 184 иностранца и лица без гражданства. После освобождения они не выходят на свободу бесконтрольно — их сразу передают в руки специалистов Управления по вопросам миграции. Полицейские доставляют бывших заключенных в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), расположенный в Артеме. Там они находятся до момента принудительной высылки за пределы России.