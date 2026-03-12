Ричмонд
Полиция Приморья выдворяет иностранцев после освобождения из колоний

Сейчас ожидают депортации двое мужчин, которые уже отбыли сроки по уголовным статьям.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники миграционного контроля УМВД Приморья проводят плановую работу по депортации иностранных граждан, завершивших отбывание наказания в исправительных учреждениях края. Это одна из мер, направленных на снижение уровня преступности среди иностранцев и поддержание правопорядка в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время в колониях Приморья содержится 184 иностранца и лица без гражданства. После освобождения они не выходят на свободу бесконтрольно — их сразу передают в руки специалистов Управления по вопросам миграции. Полицейские доставляют бывших заключенных в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), расположенный в Артеме. Там они находятся до момента принудительной высылки за пределы России.

К примеру, сейчас в центре ожидают депортации двое мужчин, которые уже отбыли сроки по уголовным статьям. Помимо выдворения, им оформлен запрет на повторный въезд в Российскую Федерацию. Срок такого запрета напрямую зависит от тяжести совершенного преступления и может составлять от 10 лет до пожизненного. Депортация применяется в тех случаях, когда законные основания для нахождения иностранца в стране утрачены.