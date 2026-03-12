Дошло до суда: крытый рынок не построили во Владивостоке

Истцом выступило АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Ответчиком по делу является ООО «Слобода». Так, Соглашение между сторонами предусматривало реализацию инвестиционного проекта по строительству крытого рынка-ярмарки во Владивостоке. Согласно документу, компания-резидент должна была реализовать проект в период с 2019 по 2022 годы.