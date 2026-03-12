Дошло до суда: крытый рынок не построили во Владивостоке

Истцом выступило АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Ответчиком по делу является ООО «Слобода». Так, Соглашение между сторонами предусматривало реализацию инвестиционного проекта по строительству крытого рынка-ярмарки во Владивостоке. Согласно документу, компания-резидент должна была реализовать проект в период с 2019 по 2022 годы.
Речь шла о строительстве крытого рынка площадью около 2 тысяч квадратных метров по адресу: ул. Баляева, 48. Объем заявленных капитальных вложений должен был составить 7 млн рублей.
Однако, как указывает управляющая компания, резидент существенно нарушил условия соглашения. По данным истца, компания не осуществила предусмотренные инвестиции, а также не предоставляла отчетность и другую информацию, необходимую для контроля реализации проекта.
В связи с этим «КРДВ» направила в адрес компании-резидента уведомление о расторжении соглашения. Урегулировать спор в досудебном порядке сторонам не удалось, после чего управляющая компания обратилась в арбитражный суд Приморского края.
Рассмотрение дела назначено на 15 апреля 2026 года.