В Хабаровске арестовали сотрудника госучреждения по делу о госизмене

Сам обвиняемый и его адвокат выступили против ареста. Защита настаивала на том, чтобы оставить мужчину под домашним арестом, однако суд не нашел для этого оснований. В итоге было принято решение заключить его под стражу на два месяца — мера пресечения будет действовать как минимум до 9 мая 2026 года.