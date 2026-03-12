В Хабаровске арестовали сотрудника госучреждения по делу о госизмене

В Хабаровске по подозрению в государственной измене арестован руководитель одного из краевых казенных учреждений. Как сообщается на сайте Центрального районного суда Хабаровска, мужчина обвиняется в оказании помощи иностранному государству, действия которого направлены против безопасности России и ее Вооруженных сил.
С ходатайством о заключении подозреваемого под стражу выступил следователь. Правоохранитель обосновал это тем, что у фигуранта есть действующий загранпаспорт, и ранее он неоднократно выезжал в страны, которые не выдают своих граждан России, что дает основания опасаться, что мужчина может скрыться от следствия.
По информации следствия, чиновник переводил денежные средства для поддержки армии другого государства. Позицию следователя полностью поддержала прокуратура, посчитав, что более мягкая мера пресечения невозможна.
Сам обвиняемый и его адвокат выступили против ареста. Защита настаивала на том, чтобы оставить мужчину под домашним арестом, однако суд не нашел для этого оснований. В итоге было принято решение заключить его под стражу на два месяца — мера пресечения будет действовать как минимум до 9 мая 2026 года.
Напомним, это не первый подобный случай в регионе. Ранее в Хабаровске суд приговорил 54-летнюю женщину к 17 годам колонии за государственную измену — ее признали виновной в сотрудничестве с иностранной разведкой.