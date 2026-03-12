Екатеринбурженке, попавшей под поезд, оторвало ногу

В Екатеринбурге женщина хотела перебежать через железнодорожные пути, но попала под поезд. Инцидент произошел вечером 11 марта на станции Шарташ. На место прибыли сотрудники транспортной полиции.
Они установили, что пострадавшей оказалась 48-летняя местная жительница. Женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу, когда электропоезд прибывал на станцию. Она решила, что успеет пересечь рельсы, но оказалась в «слепой зоне», и машинист ее не заметил.
— Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в городскую клиническую больницу, где женщине оказали необходимую медицинскую помощь, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение.