Осужденный маньяк Пичушкин пытается добиться перевода из колонии

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», подал кассационную жалобу на отказ перевести его из колонии «Полярная сова» в исправительное учреждение ближе к Москве. Об этом говорится в материалах Замоскворецкого суда столицы, с которыми ознакомилось РАПСИ.
В суде сообщили, что жалоба зарегистрирована и дело направлено в кассационную инстанцию.
Пичушкин просил признать незаконным отказ в его переводе в колонию рядом с местом проживания родственников. По его словам, мать и сестра не могут посещать его из-за удаленности исправительного учреждения.
Также осужденный заявил, что состояние здоровья якобы не позволяет ему отбывать наказание в Ямало-Ненецком автономном округе. В качестве компенсации морального вреда он просил выплатить ему 100 тысяч рублей.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований. Судьи указали, что не выявлено исключительных обстоятельств, которые мешали бы Пичушкину отбывать пожизненное наказание в колонии «Полярная сова».
Кроме того, суд отметил, что для пожизненно осужденных не требуется размещение в колонии того региона, где они жили или были осуждены.
В 2007 году Московский городской суд признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трех покушениях. Преступления он совершал в 1990-е и 2000-е годы, в основном в Битцевском лесу в Москве.
Сейчас Пичушкин отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
