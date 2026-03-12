Иранские СМИ заявили об ударах КСИР по объектам в ОАЭ

По данным региональных агентств, атаке КСИР подверглись нефтяной район Фуджейры и промышленная зона Шарджи в ОАЭ. Также КСИР нанес удары по инфраструктуре США на базе в Кувейте.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран начал атаки по американским базам в странах Персидского залива, в том числе и по ОАЭ. Страны Ближнего Востока заявили, что готовы ответить на удары Ирана.
