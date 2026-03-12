В одном из исторических зданий центра Воронежа произошел пожар

Вечером 11 марта пожар вспыхнул в здании с более чем вековой историей — в доме № 43 по проспекту Революции, где раньше располагалась гостиница «Бристоль». Сигнал о возгорании поступил спасателям в 17:57, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.