В одном из исторических зданий центра Воронежа произошел пожар

Вечером 11 марта пожар вспыхнул в здании с более чем вековой историей — в доме № 43 по проспекту Революции, где раньше располагалась гостиница «Бристоль». Сигнал о возгорании поступил спасателям в 17:57, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Огонь охватил подвальное помещение. Как выяснилось, причиной стало замыкание в электрическом щите. Четыре отделения пожарно-спасательной части оперативно справились с возгоранием. Пострадавших нет.
Напомним, здание было построено в 1909—1910 годах специально для гостиницы. В 1920-е здесь размещалось управление Юго-Восточной железной дороги, а в 1930-е гостиницу вернули. Во время Великой Отечественной войны ресторанный витраж был разбит и разрушен, помещения восстанавливали. Сегодня дом является объектом культурного наследия федерального значения.