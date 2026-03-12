Mash: Балашихинский отравитель Миссюра прочитал 120 книг за 17 месяцев в СИЗО

Артем Миссюра, которого прозвали балашихинским отравителем, за 17 месяцев нахождения под стражей прочитал примерно 120 книг. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в Telegram-канале Mash.
— За 17 месяцев в СИЗО он прочел примерно 120 книг. Больше всего хвалит Достоевского, Ремарка, Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса, — говорится в публикации.
Миссюра также читает религиозную литературу. Он рассказал, что сидит в камере вместе с двумя мужчинами. Подъем в СИЗО по распорядку в 7 утра, но балашихинский отравитель якобы встает только в 10. Миссюра также пытается наладить связь с родственниками. Недавно он поздравил маму с 8 Марта. Муж женщины запрещает ей общаться с сыном, поэтому Миссюра не получает ответов на свои письма.
Ранее балашихинский отравитель заявлял, что отчим с ранних лет пытался его «переделать», заставляя общаться с некими старцами. По словам Миссюры, мужчина мог использовать их для манипуляций.
Молодой человек подсыпал яд в еду своим родственникам и друзьям. В результате отравления скончались бабушка и друг детства Миссюры. Что известно о балашихинском отравителе — в материале «Вечерней Москвы».