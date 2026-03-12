Житель Алтайского края забил супругу кочергой из-за ужина

В суд передано уголовное дело, возбужденное против мужчины, проживающего в Алейском районе Алтайского края. Ему вменяется умышленное нанесение супруге тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности привели к ее смерти.
По информации следствия, инцидент произошел в декабре 2025 года, когда 46-летний фигурант вступил в ссору со своей женой. Женщина в тот момент была нетрезва и не соглашалась приготовить ужин.
Во время скандала обвиняемый начал избивать потерпевшую, после чего нанес ей более 20 ударов кочергой из металла. Полученные травмы стали причиной ее мгновенной смерти на месте преступления.
Материалы расследования направлены для судебного разбирательства.
