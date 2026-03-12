Тело пропавшего в Звенигороде ребёнка было трудно найти из-за тёмной одежды

Напомним, в Подмосковье не прекращаются поиски подростков, ушедших к реке в Звенигороде и переставших выходить на связь. По предварительной версии, дети отправились отмечать 8 марта на пикник у воды, вышли на лёд и провалились. Спасатели и добровольцы круглосуточно прочёсывают акваторию на лодках и снегоходах. Тело одного из школьников обнаружено в двух километрах ниже по течению.