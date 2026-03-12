Один из тяжелораненых в теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой

Более 100 человек посещают психологов, многие жертвы теракта нуждаются в специализированной помощи и реабилитации, особенно свидетели жестоких расправ, — отметил адвокат. Адвокат также добавил, что эксперт-психолог на суде заявила о наличии у многих потерпевших тревожно-депрессивного расстройства, которое не является вредом здоровью и не подлежит оценке.