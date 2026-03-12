Ричмонд
Один из тяжелораненых в теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой

Потерпевший во время теракта в «Крокусе» совершил суицид после продолжительного лечения.

Источник: Комсомольская правда

Один из раненых в теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Даниэль Готье.

«После продолжительного и тяжелого лечения покончил с собой один из раненых во время теракта мужчин», — резюмировал собеседник агентства. Отмечается, что тот страдал расстройством психики и бессонницы. Посещал ли потерпевший психолога, неизвестно.

Более 100 человек посещают психологов, многие жертвы теракта нуждаются в специализированной помощи и реабилитации, особенно свидетели жестоких расправ, — отметил адвокат. Адвокат также добавил, что эксперт-психолог на суде заявила о наличии у многих потерпевших тревожно-депрессивного расстройства, которое не является вредом здоровью и не подлежит оценке.

Ранее KP.RU опубликовал большую статью о том, как сложилась судьба выживших в теракте в ТЦ «Крокус Сити Холле». Причем жизнь многих поменялась кардинально.