Парень ранил ножом курсанта МВД в служебном автомобиле в Петербурге

По данным следствия, инцидент произошел 11 марта. Сотрудник Санкт-Петербургского линейного управления МВД вместе с курсантом института МВД, проходившим практику, проводили оперативно-разыскные мероприятия. Фигурант, узнав о попытке задержания, находясь в служебном автомобиле на улице Ольги Берггольц в Невском районе, нанес курсанту не менее пяти ударов ножом в лицо и тело. Потерпевший был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.