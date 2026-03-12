Парень ранил ножом курсанта МВД в служебном автомобиле в Петербурге

Следственные органы Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу в четверг, 12 марта, возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
По данным следствия, инцидент произошел 11 марта. Сотрудник Санкт-Петербургского линейного управления МВД вместе с курсантом института МВД, проходившим практику, проводили оперативно-разыскные мероприятия. Фигурант, узнав о попытке задержания, находясь в служебном автомобиле на улице Ольги Берггольц в Невском районе, нанес курсанту не менее пяти ударов ножом в лицо и тело. Потерпевший был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Молодой человек был задержан, ему в ближайшее время планируют предъявить обвинение. Следственные органы продолжают мероприятия, направленные на установление всех деталей происшествия, включая причины и условия, способствовавшие нападению.
Следствие также проводит проверку действий сотрудников и обстоятельств, которые могли повлиять на развитие ситуации, чтобы установить полную картину преступления и определить возможные дополнительные факторы, способствовавшие его совершению, передает сайт СК.
