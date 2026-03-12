Суд взыскал с дроппера 260 тысяч в пользу жертвы мошенников из Новосибирска

В Новосибирске суд обязал владельца банковского счета, на который мошенники перевели похищенные деньги, вернуть потерпевшей более 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Установлено, что неизвестные обманом заставили ее перевести деньги на счет третьего лица. По факту возбуждено уголовное дело.
Владельца счета нашли. Прокурор подал иск о взыскании неосновательного обогащения.
Суд требования удовлетворил и взыскал с дроппера в пользу женщины более 260 тысяч рублей.