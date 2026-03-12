Ричмонд
Мужчина погиб под колесами своего автомобиля в Барановичах

Погибшего нашли родственники — смерть наступила от механической асфиксии при сдавливании грудной клетки и живота автомобилем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Мужчина оказался под колесами собственного автомобиля Ауди-100 при запуске двигателя и погиб, об этом сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Жителя Барановичей обнаружили под машиной родственники, когда он уже не подавал признаков жизни.

Как было установлено, что мужчина оказался прижат кузовом автомобиля к асфальту. Тело находилось между передним и задним левыми колесами возле бордюра.

«Примечательно, что система запуска двигателя была неисправна — стартер приводил в движение маховик и двигатель заводился только после присоединения провода к аккумулятору», — отметили в ГКСЭ.

На момент осмотра места происшествия ключи находились в замке зажигания, первая передача была включена. Как пояснили специалисты, такая последовательность действий возможна только из-под капота машины.

Эксперты установили, что смерть наступила от механической асфиксии при савливании грудной клетки и живота автомобилем. В момент происшествия потерпевший располагался в вертикальном положении.

Этиловый спирт в организме погибшего не обнаружен.