В Омске пьяный водитель-рецидивист лишился автомобиля

39-летний житель Омска был признан виновным по делу в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказе в прохождении медицинского освидетельствования, которое было заведено на него в июне 2025 года. Мужчину осудили на 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства и лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.