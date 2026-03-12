Ричмонд
В Омске пьяный водитель-рецидивист лишился автомобиля

Автомобиль горе-водителя решили вернуть его бывшей супруге, которая, как оказалось, являлась собственницей, но позже дело обернулось иначе.

Источник: Freepik

Прокуратура Омской области сообщила о признании виновным водителя, в очередной раз севшего за руль в нетрезвом виде. Решением суда было изъять у недобросовестного автолюбителя транспортное средство.

39-летний житель Омска был признан виновным по делу в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказе в прохождении медицинского освидетельствования, которое было заведено на него в июне 2025 года. Мужчину осудили на 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства и лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд назначил возвратить изъятую машину бывшей жене виновного, так как выяснилось, что по документам собственником автомобиля числится она, но судебная коллегия установила его как собственность мужчины и конфисковала в счет государства.