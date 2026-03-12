Ричмонд
Минобороны Италии заявило об обстреле базы в Ираке

РИМ, 12 мар — РИА Новости. Итальянская военная база в иракском Эрбиле подверглась ракетному обстрелу в ночь на четверг, пострадавших нет, сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Источник: AP 2024

«Ракета попала в нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского личного состава нет жертв и пострадавших. Все они в порядке», — говорится в заявлении Крозетто на странице минобороны Италии в соцсети Х.

Уточняется, что министр находится на связи с представителями военного командования Италии.

В Эрбиле размещены около 300 итальянских военнослужащих, занимающихся подготовкой курдских сил безопасности.

Министр иностранных дел Антонио Таяни в отдельном сообщении на X заявил, что итальянские военнослужащие укрылись в бункере — и все они «в порядке и в безопасности».

В конце февраля Таяни зявлял, что Иран нанес удар по авиабазе в Кувейте, где размещены итальянские военнослужащие, они не пострадали.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

