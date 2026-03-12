Минобороны Италии заявило об обстреле базы в Ираке

«Ракета попала в нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского личного состава нет жертв и пострадавших. Все они в порядке», — говорится в заявлении Крозетто на странице минобороны Италии в соцсети Х.
Уточняется, что министр находится на связи с представителями военного командования Италии.
В Эрбиле размещены около 300 итальянских военнослужащих, занимающихся подготовкой курдских сил безопасности.
Министр иностранных дел Антонио Таяни в отдельном сообщении на X заявил, что итальянские военнослужащие укрылись в бункере — и все они «в порядке и в безопасности».
В конце февраля Таяни зявлял, что Иран нанес удар по авиабазе в Кувейте, где размещены итальянские военнослужащие, они не пострадали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.