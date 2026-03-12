Приморец случайно спалил чужой дом и пойдёт за это под суд

Правительство Приморского края напоминает: при расследовании ландшафтных пожаров ущерб в 10 тысяч рублей считается значительным, в 50 тысяч рублей — крупным. За нарушения правил пожарной безопасности максимальные штрафы достигают 60 тысяч рублей для граждан и 2 миллионов рублей для юридических лиц. Уголовная ответственность наступает как за уничтожение при пожаре чужого имущества, так и за возникновение лесного пожара. Максимальная уголовная санкция за лесной пожар — лишение свободы на срок до 10 лет.