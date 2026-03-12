Приморец случайно спалил чужой дом и пойдёт за это под суд

Чрезвычайное происшествие случилось в феврале 2025 года. Мужчина рассыпал печную золу на улице и не утилизировал её, хотя по правилам пожарной безопасности должен был загасить эти отходы водой. Из-за тлеющих углей произошло возгорание, пламя перекинулось на двухквартирный дом и надворные постройки, жилище и нежилые строения были полностью уничтожены пламенем.
Ущерб от неумышленного поджога превысил полтора миллиона рублей.
Уссурийцу предъявлено обвинение по статье 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем). Уголовное дело передано в Михайловский районный суд.
Правительство Приморского края напоминает: при расследовании ландшафтных пожаров ущерб в 10 тысяч рублей считается значительным, в 50 тысяч рублей — крупным. За нарушения правил пожарной безопасности максимальные штрафы достигают 60 тысяч рублей для граждан и 2 миллионов рублей для юридических лиц. Уголовная ответственность наступает как за уничтожение при пожаре чужого имущества, так и за возникновение лесного пожара. Максимальная уголовная санкция за лесной пожар — лишение свободы на срок до 10 лет.
За неосторожный поджог, уничтоживший чужое имущество, предусмотрено наказание в виде уголовного штрафа до 120 тысяч рублей, обязательными, исправительными либо принудительными работами, ограничением свободы либо лишением свободы на срок до года.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидированы три природных пожара на общей площади 58 гектаров. На тушение палов сухой растительности пожарные выезжали 35 раз. Последние пожары фиксировались в Баневурово под Уссурийском и под селом Многоудобное Шкотовского округа. К утру 12 марта новых возгораний не было, но сейчас в социальных сетях очевидцы сообщают о пожаре в лесном массиве в районе улицы Адмирала Смирнова во Владивостоке.