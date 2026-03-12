Тягач с прицепом устроил массовое ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре

В Самаре 11 марта произошло массовое ДТП на Красноглинском шоссе. По данным ГУ МВД России по Самарской области, примерно в 16.40 47-летний водитель тягача Scania P340 с полуприцепом в районе дома № 31 не выбрал безопасную дистанцию.
«Он столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 33-летнего водителя который двигался в попутном направлении», — говорится в сводке регионального МВД.
Иномарку отбросило на автомобили Lada Granta и Volkswagen Tiguan, а потом — на металлическое ограждение. В массовом ДТП пострадала 41-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ей назначили амбулаторное лечение.
А на улице Солнечной в Самаре 18-летняя девушка на иномарке врезалась в столб.