Не смог обжаловать приговор за аферу с привлечением контрактников воронежский чиновник

Экс-замглавы администрации Грибановского района получил три года колонии за хищение 750 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель главы администрации Грибановского района Роман Крымов проиграл апелляцию на приговор по делу о мошенничестве с выплатами за привлечение контрактников. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Воронежского областного суда.

Экс-чиновника признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, хотя максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет. Защита пыталась оспорить приговор, но безуспешно.

По версии следствия, в феврале и марте 2025 года Роман Крымов, занимавший тогда пост и.о. заместителя главы районной администрации, похитил 750 тысяч рублей. Чиновник внес в список для начисления выплат за привлечение граждан к заключению контракта с Минобороны имя своей подчиненной. После того как женщина получила деньги, она передала их начальнику.