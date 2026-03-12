Не смог обжаловать приговор за аферу с привлечением контрактников воронежский чиновник

По версии следствия, в феврале и марте 2025 года Роман Крымов, занимавший тогда пост и.о. заместителя главы районной администрации, похитил 750 тысяч рублей. Чиновник внес в список для начисления выплат за привлечение граждан к заключению контракта с Минобороны имя своей подчиненной. После того как женщина получила деньги, она передала их начальнику.