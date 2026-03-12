Ричмонд
Во Владивостоке после драки в кафе «Порт Артур» были задержаны подростки

Горожане в комментариях пишут о регулярных конфликтах и отсутствии камер наблюдения в кафе.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке полиция проверяет кафе китайской кухни «Порт‑Артур» в ТЦ «Березка» после ночной драки. Во время конфликта пьяные подростки устроили погром и избили 34‑летнего посетителя.

Очевидцы рассказывают, что вечером 9 марта компания подростков свободно покупала в кафе крепкий алкоголь. Позже возникла ссора, которая переросла в массовую потасовку. Молодые люди, по словам посетителей, прыгали по столам, били бутылки и швыряли их в зал. Гости прятались и вызывали полицию, потому что не увидели охрану. В ту же ночь 34‑летний горожанин пожаловался в полицию, что его серьезно избили в «Порт‑Артуре» неизвестные.

По данным МВД, шестерых несовершеннолетних задержали, мужчину направили на судебно‑медицинскую экспертизу. По итогам проверки решат, какие меры принять к участникам конфликта и, при необходимости, к администрации заведения.

В отзывах на городских сервисах жители утверждают, что драки в этом кафе случаются регулярно. По их мнению, администрация не обеспечивает безопасность. Горожане отмечают, что еще пару лет назад «Порт‑Артур» имел хорошие оценки. Но затем рейтинг просел, а постоянные клиенты стали уходить.

Полиция продолжает проверку и выясняет, кто участвовал в избиении и как действовали сотрудники кафе.