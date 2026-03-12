Во Владивостоке после драки в кафе «Порт Артур» были задержаны подростки

Очевидцы рассказывают, что вечером 9 марта компания подростков свободно покупала в кафе крепкий алкоголь. Позже возникла ссора, которая переросла в массовую потасовку. Молодые люди, по словам посетителей, прыгали по столам, били бутылки и швыряли их в зал. Гости прятались и вызывали полицию, потому что не увидели охрану. В ту же ночь 34‑летний горожанин пожаловался в полицию, что его серьезно избили в «Порт‑Артуре» неизвестные.