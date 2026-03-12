«Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного»: допрос агента Киева

«В пабликах увидел призыв к жителям, находящихся на оккупированных территориях, сообщать информацию, которая была бы интересна разведке Украины. Перешел по этим ссылкам и предложил свои услуги по сообщению такой информации», — рассказал он.
По словам задержанного, с начала специальной военной операции он «производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма».
Позже ему поступило задание извлечь СВУ и применить его в отношении российского военнослужащего.
«Снабдил (куратор — ред.) меня информацией о цели. Это был российский военный. Мне прислали его фото и фото его авто. Осуществить данные действия мне не удалось, потому что я был задержан сотрудниками ФСБ», — добавил он на видеозаписи.
Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного военного. Местный житель сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения для диверсий. Ему поставили задачу взорвать машину сотрудника Минобороны.