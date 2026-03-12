Ричмонд
Пять человек пострадали при пожаре на стеклотарном заводе в Ростовской области

В Каменске-Шахтинском пятерых сотрудников завода доставили в больницу после пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Пострадали пять работников предприятия, они с ожогами были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского, — уточнили в ведомстве.

Детали происшествия прокомментировали вечером 11 марта. По данным МЧС, пожару был присовен ранг № 1. В 17:13 ликвидировали открытое горение на площади в 100 кв. метров, а в 18:13 все полностью потушили.

Известно, что на месте происшествия от РСЧС работали 62 человека, использовалась 21 единица техники, в том числе от МЧС задействовали 26 человек и 8 единиц техники.

— Предварительно, пожар возник при проведении сварочных работ. Точную причину установит дознаватель, — рассказали журналистам утром 12 марта.

