«В семье Вартик всё решал муж, он принял решение, чтобы Людмила переехала в Кишинев к матери, лишил ее возможности видеться с детьми, устроил ей долгий больничный»: Свидетельства директора детсада, где работа

Дело о смерти Людмилы Вартик. Свидетельства директора последнего места ее работы.
Жила в изоляции.
Директор детского сада, где Людмила Вартик работала последние месяцы перед смертью рассказала, что знала её больше 10 лет. Но когда увидела в ноябре прошлого года не узнала: из энергичной, полной энтузиазма женщины она превратилась в тихую, кроткую. Говорила опустив голову, вполголоса. Но никаких подробностей о своей жизни не рассказывала.
По словам директора, в семье Вартик всё решал муж. Он принял решение, чтобы Людмила переехала в Кишинев к матери, лишил возможности видеться с детьми, устроил ей долгий больничный.
Но Людмила, по словам её начальницы, не выглядела неадекватной или психически нездоровой. Она была дисциплинированным сотрудником и очень любила свою работу и детей.
Ничто не предвещало такой трагедии.
По словам директора детского сада, за день до смерти Людмила Вартик работала как обычно, готовила детей в своей группе к утреннику. Ничто не предвещало такой беды.
В день ее смерти, все ждали Людмилу на работе, звонили ей, но никто не отвечал. После обеда директору детского сада перезвонил супруг Людмилы — Думитру Вартик и сообщил, что она умерла, упала с 11-го этажа. Голос супруга, по словам начальницы Людмилы, был очень спокойным. Он настоятельно попросил директора детсада не распространяться о случившемся.
Директор детсада, в свою очередь, очень просила Вартика обязательно сообщить о дате похорон, даже если это будет в Хынчештах, коллеги приедут. Однако, Думитру о дате похорон так и не предупредил.
Последнее утро погибшей воспитательницы.
Как рассказала CANAL5 директор детского сада, после трагедии она встретилась с мамой и сестрой Людмилы. Обе сейчас категорически отказываются общаться с журналистами и, как говорят их знакомые, находятся под прессингом супруга Думитру Вартика.
По словам матери Людмилы, в день трагедии она, как обычно встала рано утром и собралась на работу. Поэтому у родных не возникло никаких подозрений и они продолжали спать.
Около 10 утра, когда они встали, женщины обратили внимание на ажиотаж во дворе и экипажи полиции. И тогда они увидели лежащую на земле Людмилу.
Её сестра позвонила Думитру Вартику. Он оказался в Страшенах и приехал в течение 30 минут. То есть, информация, которая появилась первоначально в СМИ, о том, что супруги в день трагедии были вместе в квартире, не соответствует действительности.
Когда Думитру приехал в квартиру, первое, что он сделал — это забрал телефон и сумку супруги.