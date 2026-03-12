«В семье Вартик всё решал муж, он принял решение, чтобы Людмила переехала в Кишинев к матери, лишил ее возможности видеться с детьми, устроил ей долгий больничный»: Свидетельства директора детсада, где работа

В день ее смерти, все ждали Людмилу на работе, звонили ей, но никто не отвечал. После обеда директору детского сада перезвонил супруг Людмилы — Думитру Вартик и сообщил, что она умерла, упала с 11-го этажа. Голос супруга, по словам начальницы Людмилы, был очень спокойным. Он настоятельно попросил директора детсада не распространяться о случившемся.