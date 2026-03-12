В Иркутске в садоводстве «Энергетик-3» стаи бездомных собак нападают на детей. Информация об этом распространилась в социальных сетях. По словам жителей, дворняги недавно укусили мальчика, чья 16-летняя сестра пострадала от укуса псов в прошлом году. Якобы агрессивные собаки постоянно бегают по дороге, которая ведет к школе.