В Иркутске в садоводстве «Энергетик-3» стаи бездомных собак нападают на детей. Информация об этом распространилась в социальных сетях. По словам жителей, дворняги недавно укусили мальчика, чья 16-летняя сестра пострадала от укуса псов в прошлом году. Якобы агрессивные собаки постоянно бегают по дороге, которая ведет к школе.
— Прокуратура Куйбышевского района организовала проверку. Будет дана оценка исполнению закона о защите прав несовершеннолетних, ответственном обращении с животными без владельцев, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.
В свою очередь Следственный комитет Приангарья завел уголовное дело по статье «Халатность». Предстоит установить все обстоятельств произошедшего.
