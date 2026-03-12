В Новосибирске перед судом предстанут телефонные мошенники

В Новосибирске перед судом предстанут трое участников организованной группы телефонных мошенников, обвиняемых в хищении более 3,9 млн рублей у граждан. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение в отношении троих мужчин. Им в зависимости от роли в преступлениях инкриминируется совершение 26 эпизодов мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По данным следствия, в 2024 году неустановленным лицом была создана организованная группа с целью регулярного получения незаконной прибыли. В состав группы входили «операторы», приобретавшие технику, мобильные телефоны и сим-карты для звонков потерпевшим. Они предоставляли гражданам заведомо ложную информацию от имени организаций и госструктур, убеждая переводить деньги на якобы безопасные счета.
Деньги затем забирали «обнальщики», получавшие от «курьеров» банковские карты, оформленные на третьих лиц, и снимающие средства в банкоматах. Подбор таких лиц осуществлял «координатор».
В частности, один из обвиняемых в 2024 году в роли «координатора» привлёк двоих знакомых в качестве «обнальщиков». Совместными действиями группа похитила средства у 26 потерпевших из разных регионов России на общую сумму свыше 3,9 млн рублей.
Преступная деятельность была прекращена правоохранительными органами в ноябре 2024 года. Дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.