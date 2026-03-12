В Новосибирске перед судом предстанут телефонные мошенники

По данным следствия, в 2024 году неустановленным лицом была создана организованная группа с целью регулярного получения незаконной прибыли. В состав группы входили «операторы», приобретавшие технику, мобильные телефоны и сим-карты для звонков потерпевшим. Они предоставляли гражданам заведомо ложную информацию от имени организаций и госструктур, убеждая переводить деньги на якобы безопасные счета.