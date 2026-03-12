Управляющая ТСЖ закупилась на 234 тысячи рублей за счет омичей

39-летняя управляющая занималась воровством в период с мая 2023 по август 2024. За это время недобросовестная работница ТСЖ потратила более 234 тысяч рублей с не принадлежащего ей счёта. Привязав карту товарищества к банку маркетплейса, омичка расплачивалась за товары, не имеющие никакого отношения к нуждам жильцов. Среди её заказов были обнаружены парфюмерия, косметика, одежда, постельное белье, автозапчасти и даже карты таро. Помимо этого, с похищенного счета она оплатила госпошлину на оформление загранпаспортов (в том числе биометрических) для себя и двух своих детей, а также на покупку фастфуда.