Утром в Ростове водители попали в серьезную пробку на проспекте Стачки

Ранее в соцсетях ростовчане рассказали, что машины на проспекте Стачки стояли от Зорге. По словам людей, «большегруз притер “Ниссан” и перекрыл все полосы». Водителя якобы просили убрать машину, но он оставался на месте и ждал автоинспекторов.