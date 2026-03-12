Ричмонд
Утром в Ростове водители попали в серьезную пробку на проспекте Стачки

Стали известны причины утренней пробки на проспекте Стачки в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Утром 12 марта на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону собралась внушительная пробка из-за ДТП. К 11 часам сложности с проездом еще сохраняются, но в целом серьезного затора уже нет. Информация очевидцев подтверждается данными интернет-карт.

Ранее в соцсетях ростовчане рассказали, что машины на проспекте Стачки стояли от Зорге. По словам людей, «большегруз притер “Ниссан” и перекрыл все полосы». Водителя якобы просили убрать машину, но он оставался на месте и ждал автоинспекторов.

Детали официально пока не раскрывали, но факт аварии в управлении Госавтоинспекции подтвердили. В ведомстве сообщили, что пострадавших не было, только машины получили механические повреждения. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

