МИД Ирана: США ударили по школе в Минабе двумя ракетами Tomahawk

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В тот же день была атакована школа «Шаджаре Тайебе». Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что «иногда случаются трагические ошибки», хотя официально американские власти свою вину не признавали. Иран намерен привлечь международные организации к расследованию атаки. По данным CBS, США нанесли удар по школе из-за устаревших разведданных. The New York Times писала, что удар стал «результатом ошибки в определении целей».