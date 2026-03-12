Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: США ударили по школе в Минабе двумя ракетами Tomahawk

Удар по иранской школе для девочек в городе Минаб нанесли двумя крылатыми ракетами Tomahawk, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, США устроили в Минабе «бойню».

Источник: U.S. Army

«Они запустили два Tomahawk. Цель была лишь в том, чтобы добиться максимального количества жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», — сказал дипломат в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В тот же день была атакована школа «Шаджаре Тайебе». Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что «иногда случаются трагические ошибки», хотя официально американские власти свою вину не признавали. Иран намерен привлечь международные организации к расследованию атаки. По данным CBS, США нанесли удар по школе из-за устаревших разведданных. The New York Times писала, что удар стал «результатом ошибки в определении целей».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше