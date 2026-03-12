Ричмонд
Полиция накрыла наркосеть с 31 закладкой в Петербурге и Ленобласти

Задержаны три человека, двое были судимы ранее.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали группу распространителей запрещенных веществ. Наркодилеры работали через интернет-магазин и делали закладки на территории города и Ленинградской области.

Операцию провели сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии. В результате задержаны пятеро подозреваемых: трое закладчиков, 48-летняя женщина-курьер из Новгородской области и 37-летняя администратор онлайн-магазина. Почти все фигуранты уже имели судимости.

— При обысках у них нашли весы, упаковку, мобильные и подготовленные к продаже свертки. Кроме того, оперативники вычислили координаты тайников и изъяли еще 31 закладку. Общая масса изъятого — около 300 граммов, — рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, эта группа причастна сразу к восьми уголовным делам о покушении на сбыт наркотиков. Сейчас все задержанные находятся под стражей. Следователи выясняют другие эпизоды их деятельности.