Полиция накрыла наркосеть с 31 закладкой в Петербурге и Ленобласти

— При обысках у них нашли весы, упаковку, мобильные и подготовленные к продаже свертки. Кроме того, оперативники вычислили координаты тайников и изъяли еще 31 закладку. Общая масса изъятого — около 300 граммов, — рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.