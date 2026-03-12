Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда на выездном заседании в Московском городском суде приговорила Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду, непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
Фаридуни проведет первые 18 лет в тюрьме, Мирзоев и Файзов — 17 лет, а Рачабализода — 16 лет.
Рассмотрение уголовного дела о теракте заняло семь месяцев. В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить исполнителям теракта пожизненное лишение свободы. Прокурор настаивал, что Шамсидин Фаридуни должен провести первые 18 лет в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии особого режима, а также выплатить штраф в размере 990 тыс. руб. Для Далерджона Мирзоева обвинение просило пожизненный срок с 17 годами тюрьмы и таким же штрафом. Аналогичное наказание, пожизненное лишение свободы с 17 годами тюрьмы и штрафом 990 тыс. руб., прокурор запрашивал для Махаммадсобира Файзова.
Саидакрами Рачаболизоде государственный обвинитель просил назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием 16 лет в тюрьме и последующим переводом в колонию особого режима, а также штраф в размере 990 тыс. руб. Всех четверых обвинили в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении террористического акта.
Для пособников прокурор также просил пожизненные сроки. В частности, Умеджону Солиеву обвинение запрашивало пожизненное лишение свободы с 12 годами тюрьмы и штрафом 2,7 млн руб., Мустакиму Солиеву — пожизненное лишение свободы с восемью годами тюрьмы и штрафом 990 тыс. руб. Шахромджону Гадоеву государственный обвинитель просил назначить пожизненное наказание и штраф 2 млн руб., а Зайбудулло Исмоилову — пожизненный срок с 12 годами тюрьмы и штрафом 2,7 млн руб.
Для Хусейна Хамидова обвинение запрашивало пожизненное лишение свободы с десятью годами тюрьмы и штрафом 1,79 млн руб., для Мухаммад Зоира Шарипзоды и Якубджони Юсуфзоды — пожизненные сроки с десятью годами тюрьмы и штрафами по 500 тыс. руб. каждому. Назримаде Лутфуллои государственный обвинитель просил назначить пожизненное лишение свободы с десятью годами тюрьмы и штраф 500 тыс. руб., Джумахону Курбонову — пожизненный срок с девятью годами тюрьмы и таким же штрафом.
Хусену Медову обвинение запрашивало пожизненное лишение свободы, включая десять лет в тюрьме, со штрафом 2,5 млн руб. Джабраилу Аушеву — пожизненный срок с восьмью годами тюрьмы и штрафом 1,2 млн руб. Для Алишера Касимова прокурор просил назначить 22 года 10 месяцев лишения свободы, включая семь лет в тюрьме, а для Исроила Исломова и его сыновей — по 19 лет 11 месяцев заключения.
Четверо боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, после чего устроили поджог. Огонь быстро распространился по залу и прилегающим помещениям, площадь пожара превысила 13 тыс. кв. м. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось только к вечеру следующего дня, когда пожарные смогли локализовать многочисленные очаги горения.
В результате нападения погибли 150 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан», которую связывают с запрещенной в России ИГ (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). В Следственном комитете также заявляли о причастности к организации теракту украинских спецслужб, однако власти Украины отвергали подобные обвинения. Материальный ущерб, причиненный концертному комплексу и инфраструктуре, следствие оценило в 6 млрд руб.
Уголовное дело с августа прошлого года рассматривала тройка судей 2-го Западного окружного военного суда — Тимур Жидков, Роман Владимиров и Алексей Пешков. Заседания проходили в 635-м зале апелляционного корпуса Мосгорсуда, рассчитанном примерно на 150 человек. Этот зал считается одним из крупнейших в Европе и нередко используется для рассмотрения резонансных уголовных процессов.
В день начала слушаний по существу, 4 августа, суд постановил проводить процесс в закрытом режиме. Основанием стало сообщение ФСБ о возможных насильственных провокациях со стороны членов террористических организаций, а также наличие в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну. Государственное обвинение настаивало, что открытое рассмотрение дела может поставить под угрозу безопасность участников процесса. Представители потерпевших, напротив, просили сохранить принцип гласности и закрывать заседания лишь в тех частях, где исследуются секретные материалы.
Кто и как осуществил теракт
На скамье подсудимых, помимо непосредственных исполнителей теракта, оказались еще пятнадцать человек. Следственный комитет считает их пособниками террористов, принимавшими участие в подготовке нападения. По версии следствия, Умеджон Солиев, известный среди сообщников под псевдонимом Мухаммад, координировал деятельность террористической ячейки в России и доставил исполнителям оружие. В обеспечении боевиков автоматами, патронами и деньгами обвинили также Шахромджона Гадоева, Мустакима Солиева, Зубайдулло Исмоилова и Хусейна Хамидова.
Следствие полагает, что Гадоев оборудовал тайник, в котором хранилось оружие для будущего нападения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности: в 2022 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. по обвинению в краже. Хусейн Хамидов до задержания не имел судимостей и работал упаковщиком в распределительном центре одного из маркетплейсов. По версии следствия, он участвовал в подготовке оружия и обеспечивал связь между отдельными участниками группы.
Мухаммад Зоир Шарипзода, которому вменяется содействие террористической деятельности, частично признал вину. Он согласился с фактическими обстоятельствами предъявленного обвинения, однако оспаривал квалификацию своих действий. Якубджони Юсуфзода, по данным следствия, за несколько дней до нападения перевел деньги на оплату жилья для исполнителей теракта, а часть средств отправил одному из них уже после совершения преступления. Назримаду Лутфуллои обвинили в финансировании террористической группы. Согласно материалам уголовного дела, Лутфуллои был задержан 23 марта 2024 года, на следующий день после нападения. При проверке документов он, как утверждают сотрудники полиции, вел себя вызывающе, не выполнял требования правоохранителей и пытался вырваться.
Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, как полагает следствие, помогали исполнителям теракта скрыться. Автомобиль Renault Symbol, на котором нападавшие покинули место преступления и позже были задержаны в Брянской области, принадлежал Диловару Исломову. По данным следствия, машину продали в феврале 2024 года, однако страховой полис ОСАГО на нового владельца оформлен не был, что позволило установить прежнего собственника и выйти на его родственников.
Братья Исломовы — граждане России, проживавшие в Твери и работавшие в такси. Их отец является гражданином Таджикистана и имел вид на жительство в России. Все трое вину не признали и утверждали, что не знали о намерениях людей, которым помогали с транспортом. Защита настаивала, что действия подсудимых носили бытовой характер и не свидетельствуют о причастности к террористической деятельности.
Алишер Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям нападения. В суде он заявил, что не знал о планах своих жильцов и воспринимал их как обычных арендаторов. Джумахон Курбонов, по версии следствия, обеспечивал участников группы средствами связи и оплачивал услуги мобильных операторов. Жители Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев, который был объявлен в розыск, изготовили для террористов автоматы, получив за это, по данным следствия, около 500 тыс. руб. Джабраил Аушев проходит по делу как поставщик оружия. Он оказался единственным из фигурантов, кто написал явку с повинной и подробно рассказал следствию о своей роли.
Что изменил теракт в «Крокусе»
После теракта власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики и усиление контроля за иностранными гражданами. По данным МВД, в 2024 году, когда был совершен теракт, правоохранители приняли 190 тыс. решений об административном выдворении иностранцев из России — почти на треть больше, чем годом ранее. Одновременно в Госдуме подготовили пакет законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией и усиление ответственности за подобные преступления.
Осенью 2024 года парламент принял ряд поправок, которые ужесточили уголовную ответственность за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию иностранцев и изготовление поддельных документов. Организация незаконной миграции группой лиц либо с целью совершения тяжких преступлений была отнесена к категории особо тяжких преступлений. За такие действия теперь предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.