Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Мухаммад Зоир Шарипзода, которому вменяется содействие террористической деятельности, частично признал вину. Он согласился с фактическими обстоятельствами предъявленного обвинения, однако оспаривал квалификацию своих действий. Якубджони Юсуфзода, по данным следствия, за несколько дней до нападения перевел деньги на оплату жилья для исполнителей теракта, а часть средств отправил одному из них уже после совершения преступления. Назримаду Лутфуллои обвинили в финансировании террористической группы. Согласно материалам уголовного дела, Лутфуллои был задержан 23 марта 2024 года, на следующий день после нападения. При проверке документов он, как утверждают сотрудники полиции, вел себя вызывающе, не выполнял требования правоохранителей и пытался вырваться.