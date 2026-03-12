Ричмонд
МВД: мошенники похищают деньги под видом оформления загранпаспорта

Чтобы не попадаться на подобные схемы, необходимо оформлять загранпаспорт только через МФЦ.

В Интернете мошенники рекламируют услуги по ускоренному оформлению загранпаспорта без очередей. Об этом сообщает УБК МВД РФ.

Для «оформления услуги» злоумышленники просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату. После оплаты связь с такими «посредниками» пропадает. Полученные документы аферисты используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, через которые осуществляют мошеннические операции, в том числе и вывод украденных денежных средств.

Чтобы не попадаться на подобные схемы, необходимо оформлять загранпаспорт только через МФЦ, подразделения МВД или портал «Госуслуг», а также не отправлять сканы документов неизвестным лицам. Кроме того, следует быть внимательным, осуществляя переводы денежных средств на карты физических лиц.