МВД: мошенники похищают деньги под видом оформления загранпаспорта

Для «оформления услуги» злоумышленники просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату. После оплаты связь с такими «посредниками» пропадает. Полученные документы аферисты используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, через которые осуществляют мошеннические операции, в том числе и вывод украденных денежных средств.