Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 предметов времен Великой Отечественной войны нашли на дне Ладоги

Их происхождение и значение установят специалисты.

Источник: Александр Дрозденко/Tg

На дне Ладожского озера нашли 10 предметов времен Великой Отечественной войны. Сделать удивительную находку удалось всего за два первых дня экспедиции, которую начали при участии Фонда «Люди моря» и морской инженерной компании «Фертоинг». Задачами исследования акватории стали экологический мониторинг и выявление артефактов военных лет. Происхождение найденных предметов и их значение установят специалисты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— Цель текущего этапа работ — подготовка к намеченному проекту «Чистая Ладога», определение характера и масштаба техногенного и антропогенного воздействия на экосферу Ладожского озера. Полученная информация позволит провести экологическую оценку состояния водоема, впоследствии приступить к безопасной утилизации объектов или сохранению культурно-исторического наследия, — рассказал Дрозденко.

Напомним, «Чистая Ладога» — федеральный проект, направленный на комплексное изучение и восстановление экосистемы крупнейшего пресноводного озера Европы. Он охватит водный бассейн Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгородской областей, а также Республики Карелия.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше