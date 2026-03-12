10 предметов времен Великой Отечественной войны нашли на дне Ладоги

На дне Ладожского озера нашли 10 предметов времен Великой Отечественной войны. Сделать удивительную находку удалось всего за два первых дня экспедиции, которую начали при участии Фонда «Люди моря» и морской инженерной компании «Фертоинг». Задачами исследования акватории стали экологический мониторинг и выявление артефактов военных лет. Происхождение найденных предметов и их значение установят специалисты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Цель текущего этапа работ — подготовка к намеченному проекту «Чистая Ладога», определение характера и масштаба техногенного и антропогенного воздействия на экосферу Ладожского озера. Полученная информация позволит провести экологическую оценку состояния водоема, впоследствии приступить к безопасной утилизации объектов или сохранению культурно-исторического наследия, — рассказал Дрозденко.
Напомним, «Чистая Ладога» — федеральный проект, направленный на комплексное изучение и восстановление экосистемы крупнейшего пресноводного озера Европы. Он охватит водный бассейн Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгородской областей, а также Республики Карелия.