10 предметов времен Великой Отечественной войны нашли на дне Ладоги

На дне Ладожского озера нашли 10 предметов времен Великой Отечественной войны. Сделать удивительную находку удалось всего за два первых дня экспедиции, которую начали при участии Фонда «Люди моря» и морской инженерной компании «Фертоинг». Задачами исследования акватории стали экологический мониторинг и выявление артефактов военных лет. Происхождение найденных предметов и их значение установят специалисты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.