В Волгограде 12 марта пропал 9-летний Женя Соломин в бело-синей куртке

В Волгограде экстренно ищут 9-летнего Евгения Соломина. Мальчик 2017 года рождения ушел из дома по улице Кобринской в Дзержинском районе сегодня, 12 марта 2026 года, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.