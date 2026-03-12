В Волгограде 12 марта пропал 9-летний Женя Соломин в бело-синей куртке

В Волгограде экстренно ищут 9-летнего Евгения Соломина. Мальчик 2017 года рождения ушел из дома по улице Кобринской в Дзержинском районе сегодня, 12 марта 2026 года, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы, сейчас к поискам подключена городская полиция.
Приметы пропавшего школьника: мальчик славянской внешности, рост около 140 сантиметров, телосложение среднее. В день исчезновения Евгений был одет в заметную бело-синюю куртку и серые джинсы. На ногах у ребенка ботинки с характерными зелено-серыми полосками, при себе у него был черный рюкзак.
Управление МВД по Волгограду просит всех, кто мог видеть ребенка во дворах, магазинах или на остановках общественного транспорта, немедленно выйти на связь. Любая деталь может стать решающей в поисках.
Если вы обладаете какой-либо информацией о том, где сейчас находится Женя, позвоните по телефонам дежурных частей:
8 (8442) 36−60−60 — отдел полиции № 3 (Дзержинский район);
8 (8442) 93−01−11 — дежурная часть УМВД по Волгограду;
8 (8442) 30−43−45 — дежурная часть ГУ МВД по области;
Или просто наберите короткие номера 102 или 112 с мобильного.
Полиция и волонтеры надеются на бдительность волгоградцев. Сейчас важна помощь каждого, кто живет или проезжал в районе Ангарского и близлежащих улиц.
