Вооруженный налет в Бельцах: Грабитель избил кассира и унес более 100 тысяч леев

Неизвестный в маске совершил вооружённое ограбление компании микрофинансирования в Бельцах. Инцидент произошёл в среду, 11 марта, около 17:35.
По предварительной информации, злоумышленник в балаклаве взломал дверь офиса и, вооружившись тупым предметом, несколько раз ударил 60-летнюю кассиршу, когда она считала деньги.
После этого он похитил более 100 тысяч леев и скрылся в неизвестном направлении.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Полиция проводит специальные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого.
