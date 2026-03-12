Стало известно о состоянии здоровья девочки, упавшей с 7 этажа в Челябинске

Здоровью девочки, выпавшей с седьмого этажа многоэтажки на улице Котина в Челябинске, ничего не угрожает. Об этом chel.aif.ru сообщили в региональном минздраве.
«На данный момент ребёнок находится в стационаре медицинской организации. Состояние стабилизировано, здоровью ребёнка ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили корреспонденту chel.aif.ru в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Давать прогнозы на то, восстановится ли девочка полностью, специалисты отказались. Как и предоставить более подробную информацию о травмах, сославшись на медицинскую тайну.
Напомним, 8 марта 2026 года с седьмого этажа многоэтажки по Котина в палисадник дома выпала одиннадцатилетняя девочка. Ребёнок чудом выжил. Мама школьницы, вышедшая вскоре из подъезда, схватила школьницу с земли и потащила домой. Ребёнка госпитализировали на карете скорой медицинской помощи.
В Челябинске СК начал проверку после падения школьницы из окна квартиры по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Родители в момент ЧП были дома.