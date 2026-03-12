Ричмонд
На Урале священник угодил в колонию за оправдание терроризма в соцсетях

Свердловскому священнику вынесли приговор за оправдание терроризма.

Источник: Комсомольская правда

В Верхотурье вынесли приговор 54-летнему священнику Евгению Пинчуку, осужденному за оправдание терроризма. Как сообщает следствие, в мессенджере мужчина оставил комментарий, в котором положительно высказался о деятельности террористической организации и ее представителей.

Вскоре к нему домой нагрянули силовики с обысками. Тогда Евгения Пинчука заключили под стражу.

— Осуществлены допросы свидетелей и злоумышленника, осмотры места происшествия, предметов и документов, проанализированы характеризующие материалы, проведены психолого-лингвистическая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы, — рассказали в пресс-службе свердловского СК России.

В результате суд признал священника виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”.

Евгения Пинчука приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Также суд лишил его права заниматься администрированием интернет-сайтов на 2 года.