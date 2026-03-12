На Урале священник угодил в колонию за оправдание терроризма в соцсетях

В Верхотурье вынесли приговор 54-летнему священнику Евгению Пинчуку, осужденному за оправдание терроризма. Как сообщает следствие, в мессенджере мужчина оставил комментарий, в котором положительно высказался о деятельности террористической организации и ее представителей.