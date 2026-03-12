Ричмонд
41 погибший: в Башкирии обнародовали данные о смертельных ЧП

В Башкирии за 2026 год в пожарах погиб 41 человек.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о неутешительной статистике: с начала 2026 года в регионе произошло более 856 пожаров, унесших жизни 41 человека.

В ведомстве напомнили о простых правилах безопасности, которые помогают предотвратить трагедию. Жителям рекомендуют следить за исправностью электроприборов и не перегружать сеть, не оставлять без присмотра свечи, хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Также важно регулярно проверять дымовые датчики и своевременно менять в них батарейки.

При пожаре или любой другой экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

