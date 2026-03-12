FT: США за четыре дня операции против Ирана нанесли 2 тыс. ударов

Издание приводит оценки исследователя ИИ из Университета Утрехта Джессики Дорси, по данным которой коалиция во главе с США «поразила около 2 000 целей в первые шесть месяцев кампании в Ираке и Сирии» против ИГ. «Теперь сравните это с сообщениями о нынешней кампании, в ходе которой такое же число ударов [США] нанесли всего лишь в течение первых четырех дней. Это демонстрирует масштаб и скорость устранения целей», — отметила Дорси.