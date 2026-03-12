FT: США за четыре дня операции против Ирана нанесли 2 тыс. ударов

Издание приводит оценки исследователя ИИ из Университета Утрехта Джессики Дорси, по данным которой коалиция во главе с США «поразила около 2 000 целей в первые шесть месяцев кампании в Ираке и Сирии» против ИГ. «Теперь сравните это с сообщениями о нынешней кампании, в ходе которой такое же число ударов [США] нанесли всего лишь в течение первых четырех дней. Это демонстрирует масштаб и скорость устранения целей», — отметила Дорси.
По ее словам, цели для ударов в нынешних конфликтах могли быть определены давно, но нельзя исключать, что они были «быстро сгенерированы ИИ-системами». В контексте удара по школе в Минабе возникают опасения по поводу того, были ли цели должным образом выверены перед нанесением удара.
28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге республики. По последним данным, погибли 175 человек — в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Президент США Дональд Трамп позднее обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку боеприпаса США.
5 марта газета The Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что США применяли цифровую платформу Maven Smart System на основе модели ИИ Claude для выбора сотен целей и их точных координат, а также их приоритета. После нанесения ударов система анализирует результаты. Один из собеседников газеты отметил, что ИИ позволил военным повысить темп ведения боевых действий.