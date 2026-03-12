До 4 выросло число госпитализированных при ЧП на Иркутском авиационном заводе

Увеличилось число пострадавших при инциденте на территории Иркутского авиационного завода, которым потребовалась госпитализация. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Глава региона, ссылаясь на данные областного Минздрава, уточнил, что четверо пострадавших были доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Еще троих врачи осмотрели на месте и направили на амбулаторное лечение.
По предварительным данным, ЧП случилось днем во время подготовки воздушного судна к вылету. Работающий двигатель самолета создал мощный поток воздуха, который опрокинул оборудование для наземного обслуживания.
Руководство авиазавода уже начало внутреннее расследование. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на производстве.