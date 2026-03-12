Неадекват на кроссовере снес ворота частного дома в Петербурге

Около полудня 11 марта наряд вневедомственной охраны, находящийся на патрулировании, обратил внимание на рядом стоящий «Эксид», несколько колес которого были пробиты. Однако его водителя это не смутило. Когда силовики решили проверить кроссовера, то их перехватил местный житель. Он рассказал, что незадолго до этого автомобилист своими опасными маневрами едва не сбил пешехода, да и вовсе может быть пьяным. О деталях инцидента сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
— Водитель кроссовера, осознав повышенное внимание к себе, сразу попытался скрыться. Он резко тронулся и начал быстро набирать скорость, но из-за повреждений потерял управление и вылетел за пределы проезжей части. В результате лихач снес металлические ворота частного дома, — говорится в сообщении.
Только после этого «Эксид» заглох, а автомобилист выбежал из салона и снова бросился в бега. Но наряд задержал его и передал сотруднику ГАИ. За свое неадекватное поведение пришлось пояснить 23-летнему уроженцу Республики Тыва.