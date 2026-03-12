Неадекват на кроссовере снес ворота частного дома в Петербурге

Около полудня 11 марта наряд вневедомственной охраны, находящийся на патрулировании, обратил внимание на рядом стоящий «Эксид», несколько колес которого были пробиты. Однако его водителя это не смутило. Когда силовики решили проверить кроссовера, то их перехватил местный житель. Он рассказал, что незадолго до этого автомобилист своими опасными маневрами едва не сбил пешехода, да и вовсе может быть пьяным. О деталях инцидента сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.