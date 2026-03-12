Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего директора стройфирмы в Иркутске обвиняют в мошенничестве

Суд рассмотрел ходатайство следователей и избрал обвиняемой меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске перед судом предстанет бывший генеральный директор строительной организации. Как сообщили КП-Иркутск в объединенной пресс-службе судов региона, женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

— По версии следствия, с 2023 по 2024 год она заключала договоры на строительство частных домов, в том числе с семьями, которые использовали материнский капитал и семейную ипотеку. Однако условия договоров она умышленно не выполняла, похищая деньги, — уточнили в пресс-службе.

Суд рассмотрел ходатайство следователей и избрал обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий. При вынесении решения учли наличие у женщины малолетнего ребенка и тяжесть предъявленного обвинения. Постановление еще не вступило в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.

Напомним, ранее нынешнего гендиректора этой же компании отправили под домашний арест до 2 мая.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 16-летняя студентка из Иркутска влюбилась в африканца и родила ему сына. Подробности.