Бывшего директора стройфирмы в Иркутске обвиняют в мошенничестве

В Иркутске перед судом предстанет бывший генеральный директор строительной организации. Как сообщили КП-Иркутск в объединенной пресс-службе судов региона, женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
— По версии следствия, с 2023 по 2024 год она заключала договоры на строительство частных домов, в том числе с семьями, которые использовали материнский капитал и семейную ипотеку. Однако условия договоров она умышленно не выполняла, похищая деньги, — уточнили в пресс-службе.
Суд рассмотрел ходатайство следователей и избрал обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий. При вынесении решения учли наличие у женщины малолетнего ребенка и тяжесть предъявленного обвинения. Постановление еще не вступило в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.
Напомним, ранее нынешнего гендиректора этой же компании отправили под домашний арест до 2 мая.
