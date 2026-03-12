Ричмонд
Новый директор ГУММиД Агеев задержан в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан новый руководитель Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД) Анатолий Агеев. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».

Руководителя задержали в минувшие выходные и отправили под домашний арест. Следствие считает Анатолия Агеева виновным в гибели подростка на улице Станционной. Трагедия произошла 6 марта — в пристрое к заброшенному зданию обрушилась крыша. В тот момент в нем находились трое мальчиков, один из них погиб.

В нижегородском СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования оценят меры, которые были приняты для консервации заброшенного здания. Здание, в котором погиб мальчик, выкупили под снос для строительства станции метро.

Напомним, в мае 2025 года на экс-директора ГУММиД Андрея Левдикова завели уголовное дело о взятках. Он находится под арестом.