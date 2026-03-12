Новый директор ГУММиД Агеев задержан в Нижнем Новгороде

Руководителя задержали в минувшие выходные и отправили под домашний арест. Следствие считает Анатолия Агеева виновным в гибели подростка на улице Станционной. Трагедия произошла 6 марта — в пристрое к заброшенному зданию обрушилась крыша. В тот момент в нем находились трое мальчиков, один из них погиб.