Крыша ветхого дома обрушилась под снегом в Костанае

«ЧП произошло утром 5 марта. Ветхая кровля здания 1959 года постройки рухнула, не выдержав тяжести мартовского снега. Жильцы давно предупреждали, что дом непригоден для жизни, однако официальный статус аварийного он получил только осенью 2024 года. Из восьми квартир заселены шесть — это 24 человека, включая детей и пенсионеров. Примечательно, что еще две квартиры в этом же подъезде принадлежат акимату, но пустуют годами», — говорится в сообщении в четверг.
Отмечается, что аварийные дома по закону подлежат сносу, поэтому администрация заранее уведомила жителей, что ремонт кровли за счет бюджета проводить не будут. Однако, как сообщает газета, расселение затянулось: акимат ожидал выделения средств на приобретение арендных квартир. Все это время жильцы сами поддерживали дом — ПКСК у здания нет, и ремонтировать протекающую крышу им приходилось за свой счет.
«Мартовское происшествие внесло жесткие коррективы в графики чиновников. После обрушения с жильцами встретился аким города Марат Жундубаев. Вердикт после осмотра чердака был однозначным: людей нужно переселять до Наурыза. К решению проблемы оперативно подключили бизнес», — сказано в сообщении.
В пресс-службе акима Костаная уточнили, что дом по адресу Кочубея, 11 расположен на территории, где застройщик разрабатывает проект детальной планировки с учетом программы реновации. По информации пресс-службы, застройщик обязался предоставить семьям временное арендное жилье до завершения строительства нового дома, который планируется ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года, после чего жильцам предоставят квартиры равной площади взамен нынешних.
«Речь идет о ТОО “Агрофирма “Ирина и К”. Новостройка, ключи от которой предлагают жителям, находится на улице Джамбула, в районе ГАИ. Как подчеркивают в акимате, до конца года планируется полностью закрыть вопросы, связанные с аварийным жильем в городе. 25 февраля была утверждена программа реновации, в которую изначально попали четыре дома. Среди них и “сосед” пострадавшей двухэтажки — дом № 9 по ул. Кочубея, где еще в 2023 году потолок в буквальном смысле начал падать на головы людей. Однако реальное ветшание жилфонда Костаная часто опережает официальные списки и программы. Примером тому служит дом № 9А по ул. Мауленова, о котором “КН” писали в сентябре 2025 года. Двухэтажка лишилась части внешней стены, однако статус аварийного дом так еще и не получил”, — заключили в газете.