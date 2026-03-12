Крыша ветхого дома обрушилась под снегом в Костанае

«Речь идет о ТОО “Агрофирма “Ирина и К”. Новостройка, ключи от которой предлагают жителям, находится на улице Джамбула, в районе ГАИ. Как подчеркивают в акимате, до конца года планируется полностью закрыть вопросы, связанные с аварийным жильем в городе. 25 февраля была утверждена программа реновации, в которую изначально попали четыре дома. Среди них и “сосед” пострадавшей двухэтажки — дом № 9 по ул. Кочубея, где еще в 2023 году потолок в буквальном смысле начал падать на головы людей. Однако реальное ветшание жилфонда Костаная часто опережает официальные списки и программы. Примером тому служит дом № 9А по ул. Мауленова, о котором “КН” писали в сентябре 2025 года. Двухэтажка лишилась части внешней стены, однако статус аварийного дом так еще и не получил”, — заключили в газете.