Актюбинка из-за мошенников лишилась жилья и оказалась в доме престарелых

Адвокат сообщил, что недавно по первому делу о мошенничестве были осуждены девять человек. С троих из них суд взыскал в пользу родственницы 2 млн тенге: с одного — 1 млн, с двоих — по 500 тысяч. Однако приговор суда пока не исполнен, и деньги не возвращены.