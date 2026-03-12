Актюбинка из-за мошенников лишилась жилья и оказалась в доме престарелых

Родственница женщины, потерпевшей в возрасте 68 лет, рассказала, что после потери жилья из-за мошенников она теперь живет в доме престарелых. Муж и сын пенсионерки умерли, и она жила одна.
По словам актюбинки, мошенники сначала оформили на ее родственницу кредит в 2 млн тенге четыре года назад. Банк снимал деньги с ее пенсии. Родственница обращалась в полицию и прокуратуру, но безрезультатно. Чтобы погасить кредит, ей пришлось продать дом.
На оставшиеся деньги она купила старую однокомнатную квартиру, но прожила там только год и снова стала жертвой мошенников. В августе прошлого года родственницу запугали, убедив, что ее телефон прослушивается, и вынудили продать квартиру через риэлторов. Мошенники забрали деньги себе, и она осталась на улице. Соцработница оформила ее в дом престарелых.
Адвокат сообщил, что недавно по первому делу о мошенничестве были осуждены девять человек. С троих из них суд взыскал в пользу родственницы 2 млн тенге: с одного — 1 млн, с двоих — по 500 тысяч. Однако приговор суда пока не исполнен, и деньги не возвращены.
По второму делу родственница уже четвертый месяц лишилась жилья, но следствие продолжается, и результатов пока нет. В пресс-службе ДП Актюбинской области сообщили, что преступление не раскрыто.