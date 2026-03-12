Мошенники инсценировали ДТП и похитили миллионы у страховщиков в Волгограде

Прокуратура Волгограда передала в суд уголовное дело, связанное с крупным мошенничеством в сфере страхования. Организованная группа из шести человек обвиняется в хищении более 2,6 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.
Следствие выяснило, что преступники систематически инсценировали дорожно-транспортные происшествия. В них участвовали дорогие автомобили. Цель была одна: обмануть страховые компании и получить выплаты по полисам ОСАГО. Для этого мошенники привлекли еще троих водителей, которые управляли машинами во время этих постановочных аварий.
Таким образом, с сентября 2021 года по февраль 2023 года преступникам удалось незаконно получить страховые выплаты на сумму более 2,6 миллиона рублей. Несмотря на частичное признание вины, обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб. Прокуратура Волгограда, проверив все материалы, посчитала собранные доказательства достаточными. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Волгограда для дальнейшего рассмотрения.