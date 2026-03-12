Мошенники инсценировали ДТП и похитили миллионы у страховщиков в Волгограде

Следствие выяснило, что преступники систематически инсценировали дорожно-транспортные происшествия. В них участвовали дорогие автомобили. Цель была одна: обмануть страховые компании и получить выплаты по полисам ОСАГО. Для этого мошенники привлекли еще троих водителей, которые управляли машинами во время этих постановочных аварий.