В Воронеже отец и дочь организовали подпольный игорный клуб с круглосуточной работой

Нелегальное заведение действовало в Коминтерновском районе с ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже пресечена деятельность подпольного игорного клуба, который организовали 63-летний мужчина и его 36-летняя дочь. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противокоррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с региональным УФСБ, следователями СУ СК России по Воронежской области при силовой поддержке Росгвардии.

По предварительным данным, с ноября 2025 года в нежилом помещении на территории Коминтерновского района круглосуточно проводились незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования и сети «Интернет». Деньги от посетителей принимали двумя способами: наличными и безналичными переводами. Доход, как полагает следствие, распределялся между участниками организованной группы.

При обысках в жилище подозреваемых и в самом помещении клуба правоохранители изъяли 10 единиц игровой техники, мобильные телефоны, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Следственные органы СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.