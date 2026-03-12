В Воронеже отец и дочь организовали подпольный игорный клуб с круглосуточной работой

По предварительным данным, с ноября 2025 года в нежилом помещении на территории Коминтерновского района круглосуточно проводились незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования и сети «Интернет». Деньги от посетителей принимали двумя способами: наличными и безналичными переводами. Доход, как полагает следствие, распределялся между участниками организованной группы.