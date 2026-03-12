Студент из Волгограда продал карту за 5 тысяч и стал фигурантом дела

Теперь следователи возбудили уголовное дело. Этот случай в регионе далеко не единственный. Совсем недавно в Волжском оперативники задержали 18-летнего парня, который ранее уже имел проблемы с законом, за точно такое же преступление. Схема у всех одна: анонимы в мессенджерах предлагают молодежи небольшое вознаграждение за оформление карты на себя и передачу доступа к приложению.