Студент из Волгограда продал карту за 5 тысяч и стал фигурантом дела

В Дзержинском районе Волгограда очередная попытка заработать «легкие деньги» обернулась для 21-летнего студента серьезными проблемами с законом. Молодой человек решил подзаработать и продал банковскую карту, оформленную на свое имя, совершенно постороннему лицу. За услугу он получил всего 5 тысяч рублей, но последствия оказались несоизмеримо дороже.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 выяснили, что через «пластик» студента начали активно прогонять деньги. Вот только суммы эти были похищены у обманутых граждан. Карта парня стала ключевым звеном в цепочке мошеннических транзакций.
Теперь следователи возбудили уголовное дело. Этот случай в регионе далеко не единственный. Совсем недавно в Волжском оперативники задержали 18-летнего парня, который ранее уже имел проблемы с законом, за точно такое же преступление. Схема у всех одна: анонимы в мессенджерах предлагают молодежи небольшое вознаграждение за оформление карты на себя и передачу доступа к приложению.
В полиции Волгоградской области предупреждают: как только вы отдаете свою карту чужому человеку, вы автоматически становитесь соучастником преступления. Даже если вы не знали, чьи деньги приходят на счет, отвечать перед судом придется именно владельцу карты.
Сейчас оперативники пытаются выйти на след организаторов схемы, которые стоят за спиной доверчивого студента.
Ранее сообщалось, что мошенники навязывают обновление банковских карт.