В Сочи раскрыли хищение более 8 млрд рублей при строительстве гимнастического центра

По версии следствия, преступная группа действовала в период с 2016 по 2019 год. Фигуранты создавали видимость выполнения строительных работ, в то время как средства, выделенные ООО «Газпром инвестгазификация», фактически выводились из оборота и похищались. Позже часть незаконно полученных доходов была легализована.