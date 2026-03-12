В Сочи раскрыли хищение более 8 млрд рублей при строительстве гимнастического центра

Полиция выявила крупную схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство Центра художественной гимнастики в Сочи. Общий ущерб превысил 8 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По версии следствия, преступная группа действовала в период с 2016 по 2019 год. Фигуранты создавали видимость выполнения строительных работ, в то время как средства, выделенные ООО «Газпром инвестгазификация», фактически выводились из оборота и похищались. Позже часть незаконно полученных доходов была легализована.
Всего по уголовному делу проходят 13 человек. Среди подозреваемых — экс-член совета директоров «Газпрома» и бывший заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Также в списке руководители ряда подрядных и дочерних организаций, причастных к реализации проекта.
Правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по установлению всех деталей преступной схемы.